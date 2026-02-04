Mundo
04 de febrero de 2026 - 16:05

El rey de España se reúne con el presidente del comité militar de la OTAN

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2437

Madrid, 4 feb (EFE).- El rey de España recibió este miércoles en el Palacio de la Zarzuela al presidente del comité militar de la OTAN, el almirante italiano Cavo Dragone, que está de visita en España por la reunión de ese órgano aliado en Madrid.

Por EFE

Dragone, que entre sus funciones está la de asesorar al secretario general de la OTAN, acudió a la audiencia de Felipe VI acompañado del almirante general español Teodoro Esteban López Calderón, jefe del Estado Mayor de la Defensa, informó la casa real en su web.

La reunión se produce con motivo de los dos encuentros bilaterales que representantes de la OTAN y del Ministerio español de Defensa mantienen estos días para estudiar las capacidades asignadas por la Alianza Atlántica para el periodo 2025-2029.