El rey de España se reúne con el presidente del comité militar de la OTAN

Dragone, que entre sus funciones está la de asesorar al secretario general de la OTAN, acudió a la audiencia de Felipe VI acompañado del almirante general español Teodoro Esteban López Calderón, jefe del Estado Mayor de la Defensa, informó la casa real en su web.

La reunión se produce con motivo de los dos encuentros bilaterales que representantes de la OTAN y del Ministerio español de Defensa mantienen estos días para estudiar las capacidades asignadas por la Alianza Atlántica para el periodo 2025-2029.