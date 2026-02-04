El Washington Post recorta un 30% de su plantilla, que afectará a internacional y deportes

El editor ejecutivo del periódico, Matt Murray, anunció los recortes a primera hora de la mañana de este miércoles a través de una videoconferencia con el personal, a quien se pidió que se conectaran y que permanecieran en casa para la reunión.

La empresa despedirá a aproximadamente el 30% de sus empleados, según informa The New York Times, y los recortes afectarían al área comercial y a más de 300 de los aproximadamente 800 periodistas de la redacción.

En concreto, Murray anunció el cierre de la sección de deportes, aunque algunos de sus periodistas se reubicarán en la sección de reportajes que mantendrá la información sobre la cultura deportiva, y también se suprimirá el área dedicada a los libros.

Los recortes en el periódico, ahora propiedad de Jeff Bezos, se esperaban desde hace semanas cuando el rumor de que se iba a desmantelar el área de deportes se había intensificado tras conocerse que el Post habría informado a los periodistas que debían cubrir los Juegos Olímpicos de Invierno en Italia que no lo harían.

El plan estratégico de la compañía consiste en reforzar la información política y nacional y los contenidos de negocios y salud.

El anuncio supone, tal y como reconoció el propio Murray, un duro golpe para el rotativo, emblema de periodismo independiente y grandes exclusivas, como el "Watergate" o los "Papeles del Pentágono".

El exdirector del Post, Martin Baron, escribió este miércoles, poco después de conocerse los despidos, que "se encuentra entre los días más oscuros de la historia de una de las organizaciones de noticias más grandes del mundo".

Baron, que lleva meses advirtiendo del riesgo de la libertad de prensa en Estados Unidos, lamentó que "las ambiciones del Post disminuirán drásticamente su talentoso y valiente personal que se agotará aún más".

Y añadió que "al público se le negará la información básica basada en hechos que nuestra comunidad y el mundo necesitan más que nunca".