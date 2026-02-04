Eli Lilly sube un 8 % tras superar previsiones e impulsar su negocio de pérdida de peso

Nueva York, 4 feb (EFE).- Las acciones de la farmacéutica estadounidense Eli Lilly subieron este miércoles más de un 8 % tras la apertura de la bolsa de Wall Street, después de que la compañía presentara unos resultados trimestrales que superaron con creces las expectativas de los analistas y ofreciera unas sólidas perspectivas para 2026, impulsadas por el auge de sus medicamentos contra la obesidad y la diabetes Zepbound y Mounjaro.