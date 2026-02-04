Eli Lilly sube un 8 % tras superar previsiones e impulsar su negocio de pérdida de peso

Diez minutos después de la apertura del parqué, las acciones de la empresa subían un 8,35 %.
El gigante farmacéutico reportó unos ingresos de 19.290 millones de dólares en el cuarto trimestre, lo que supone un incremento del 43% respecto al mismo periodo del año anterior y supera los 17.960 millones que vaticinaba el mercado.
Para el ejercicio de 2026, Eli Lilly proyecta unos ingresos de entre 80.000 y 83.000 millones de dólares, una cifra significativamente superior a los 77.620 millones estimados por el consenso de LSEG.
Pese al optimismo, Lilly reconoció que se enfrentará a una disminución de precios de entre el 10 y el 15 % debido a los acuerdos alcanzados con la Administración de Donald Trump para reducir los costes de tratamientos contra la obesidad y la diabetes.
Durante el cuarto trimestre, la cuota de Lilly en ese sector del mercado estadounidense ascendió al 60,5%, consolidando su liderazgo frente al 39,1% del competidor Novo Nordisk.
El medicamento para la diabetes Mounjaro generó 7.410 millones de dólares (un 110% más), mientras que Zepbound, enfocado en la pérdida de peso, registró ingresos por 4.200 millones de dólares solo en Estados Unidos, superando las previsiones de 3.910 millones de StreetAccount.