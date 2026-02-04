España celebra los 500 años de la Escuela de Salamanca con especialistas de 20 países

Especialistas de economía, derecho, historia, geometría, documentación, traducción e interpretación, antropología y filosofía se reunirán en la Universidad de Salamanca para hablar del pasado, presente y futuro de este movimiento encabezado por el dominico español Francisco de Vitoria, gran teólogo, filósofo, jurista y profesor universitario.

La conmemoración es "un acto de justicia hacia un grupo de profesores del siglo XVI que, armados solo con la razón y la ética, se atrevieron a repensar el mundo", destacó este miércoles en la presentación del programa el rector, Juan Manuel Corchado.

La celebración incluye unas 70 actividades académicas y culturales en torno a tres ejes: el legado histórico, la situación actual de los retos y problemas del siglo XVI y que ahora todavía azotan a la humanidad, como la guerra y las violaciones de los derechos humanos, y el provenir con desafíos como la inteligencia artificial.

En este sentido, la conmemoración representa para la Universidad de Salamanca "una oportunidad única para recordar y proyectar" uno de los hitos intelectuales más influyentes de la historia del pensamiento europeo.

Nacida en el siglo XVI en el seno de la Universidad de Salamanca, esta corriente renovadora del saber transformó la teología, el derecho, la economía y la filosofía moral, sentando las bases de conceptos modernos como los derechos humanos, el derecho internacional o la libertad de conciencia.

Figuras como De Vitoria, Domingo de Soto o Francisco Suárez situaron a Salamanca en el centro del debate internacional sobre justicia, dignidad humana y organización política en un momento crucial para Europa y el mundo.

Su legado continúa inspirando a juristas, filósofos y pensadores de todo el planeta, y constituye un referente indispensable para comprender los fundamentos éticos de las democracias contemporáneas.