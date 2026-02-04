España envía seis generadores a Ucrania para paliar los cortes eléctricos de la guerra

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, reiteró este miércoles el compromiso de España con Ucrania a punto de cumplirse cuatro años de la guerra.
"Estamos con la paz, estamos con el pueblo ucraniano y lo vamos a seguir estando tanto tiempo como sea necesario, hasta que los ucranianos y las ucranianas recobren una vida en paz y en seguridad que tanto merecen", dijo durante la presentación de este nuevo envío de ayuda.
Albares denunció que los bombardeos rusos han causado la pérdida del 70 % de la capacidad eléctrica de Ucrania, "dejando a millones de personas sin luz, sin agua ni calefacción en pleno invierno y con temperaturas durísimas estos días".
Con el envío de estos seis generadores por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), tres de gran capacidad y el resto de potencia media, se abastecerá de energía a más de 14.000 personas.
El ministro recordó que España ya ha hecho otros envíos para atender las necesidades energéticas de Ucrania, el más reciente el pasado octubre, cuando se mandaron 70 generadores.
Y destacó que este último envío de seis generadores es el de mayor "en potencia combinada" hecho hasta la fecha.