España estará en Groenlandia si lo decide la OTAN, dice ministra de Defensa

Robles respondió sobre la posible presencia de las fuerzas armadas españolas en Groenlandia, ante la amenaza de Estados Unidos de hacerse con el control de la isla, que pertenece a Dinamarca, y después de que varios países europeos hayan enviado apoyos.

"España pertenece a la Alianza Atlántica y la Alianza Atlántica en este momento no ha tomado ninguna decisión ni tiene en marcha ninguna misión en Groenlandia", dijo en declaraciones a los medios en un acto en la ciudad española de A Coruña (noroeste).

La ministra apuntó que el presidente del comité militar de la OTAN, Giuseppe Cavo Dragone, está de visita en Madrid, y ayer se reunió con él y según lo que le trasladó el diplomático: "la Alianza Atlántica no tiene presente realizar una misión".

Robles matizó, no obstante, que "España estará siempre a las misiones de la Alianza Atlántica", si hubiera cambios en el futuro.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Creemos que cualquier problema que pueda surgir en Groenlandia debe resolverse por cauces diplomáticos y entendemos que no sería aceptable ningún tipo de agresión por parte de Estados Unidos, que pertenece a Dinamarca y a la Alianza Atlántica", zanjó.