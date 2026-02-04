Estudio revela que la economía es el principal problema para los ciudadanos de 71 países

Según el documento que se presentó este miércoles durante la Cumbre Mundial de Gobiernos, que se celebra en Dubái, un 23% de los ciudadanos de los países bajo estudio citaron la economía como el principal problema de sus respectivos países, en un contexto en el que "las experiencias y percepciones cotidianas de la gente forman las preocupaciones con mayor fuerza que lo que indican por sí solos los indicadores externos".

Además de la economía, otros de los problemas más destacados en la encuesta fueron el trabajo y empleo (10 %), la política y el gobierno (8 %) y la seguridad (7 %) , que aparecen como los principales retos a los que se enfrentan sus respectivos Estados.

Gallup destacó que los encuestados comprendidos entre los 15 y los 34 años y las mujeres fueron más tendentes a responder que la economía era el primer problema de su país y que el porcentaje de mujeres que lo respondía se incrementaba aún más en naciones con bajos ingresos, “donde las mujeres se enfrentan a una mayor inseguridad económica”, explicaron.

También destacaron que los indicadores macroeconómicos, como la evolución del Producto Interior Bruto (PIB), “no predijeron de forma fiable” las respuestas de los encuestados.

En el caso de la segunda preocupación más citada, el trabajo, el informe señala que la insatisfacción se deba “únicamente al desempleo”, sino que apunta también al tipo de trabajos disponibles, su calidad y su dignidad.

Según la consultora, las sociedades “más ricas y estables” son las que más respuestas acumulan en las que la preocupación principal es la política y el gobierno, mientras que los países afectados por “guerras, violencia o grave inestabilidad” tienden a citar la seguridad como su mayor preocupación.