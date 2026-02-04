Excarcelan a otros 17 presos políticos en Venezuela, según la ONG Foro Penal

"Diecisiete excarcelaciones de presos políticos verificadas, hasta ahora, el día de hoy. Esperamos se produzcan más excarcelaciones", dijo en X el director presidente del Foro Penal, Alfredo Romero, sin ofrecer más detalles.

Familiares de presos políticos de las cárceles de El Rodeo (estado Miranda, cercano a Caracas) dijeron a EFE que al menos cuatro salieron desde El Rodeo I y II.

Hasta esta mañana, el Foro Penal contabilizaba 350 presos políticos excarcelados desde inicios de enero, cuando el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, anunció la excarcelación de un "número importante" de personas.

Luego, su hermana y presidenta encargada, Delcy Rodríguez, indicó que las excarcelaciones formaban parte de un "nuevo momento político", una declaración que hizo apenas días después de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

Sin embargo, el Gobierno ahora habla de que el proceso de excarcelaciones empezó en noviembre y, el lunes, el ministro de Interior, Diosdado Cabello, que niega la existencia de presos políticos en el país, cifró el total de excarcelados en 895.

Rodríguez además propuso el pasado viernes una ley de amnistía -que debe aprobar el Parlamento- para liberar a los presos políticos detenidos desde 1999 hasta la actualidad, período que cubre los gobiernos del chavismo.

De momento, se desconocen los detalles de la propuesta de ley anunciada por Rodríguez.

Foro Penal contabiliza un total de 687 presos políticos en Venezuela, de los cuales 600 son hombres y 87 son mujeres, según un conteo hasta el pasado 2 de febrero. De este grupo, 505 son civiles y 182 militares, de acuerdo al boletín.