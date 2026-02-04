Francia quiere implantar un cribado generalizado del cáncer de pulmón de aquí a 2030

En declaraciones a la emisora France Info con ocasión del Día Mundial contra el Cáncer, Rist recordó que eso no existe para el cáncer de pulmón como para el de pecho o el de colon, y "es lo que queremos hacer en el futuro".

El programa piloto consiste en la realización de escáneres regulares a una muestra de 20.000 personas que cumplen una serie de condiciones, como tener entre 50 a 74 años, ser fumadores o haber fumado hasta hace menos de 15 años con un consumo de al menos dos paquete al día durante diez años o un paquete al día durante 20 años.

Se prevé la realización a estos voluntarios de dos escáneres con un año de intervalo y luego cada dos años y la utilización de la inteligencia artificial para la lectura de las imágenes. En paralelo, a los que todavía fuman se les propondrá un tratamiento para dejar el tabaco.

Antes de poner en marcha el cribado generalizado sobre la población de riesgo, el programa piloto debe servir en particular para garantizar que todo se puede llevar a la práctica y que tiene suficiente calidad, es decir que hay pocos falsos positivos.

El cáncer de pulmón es el que causa más muertos en Francia (más de 30.000 al año, dos tercios hombres y un tercio mujeres).

Con el cribado generalizado se espera detectar de forma precoz alrededor de las tres cuartas partes de los cánceres de pulmón, cuando ahora ése es el porcentaje de los que se descubren pero en una fase ya tardía, con los tratamientos mucho más invasivos y las posibilidades de sobrevivir sustancialmente menores.

Algunos estudios han estimado que una detección temprana permitiría reducir en un 20 % la mortalidad y hasta un 35 % en el caso de las mujeres, cuya tasa de incidencia se ha multiplicado por cinco desde 1990.