FundéuRAE: Día Mundial contra el Cáncer, claves de redacción

1. “Día Mundial contra el Cáncer” y “Día Mundial Contra el Cáncer”, ambas posibles

Los nombres de días establecidos como conmemoración o reivindicación de un asunto se escriben con mayúscula inicial en los términos significativos, que suelen ser sustantivos y adjetivos: “Día Mundial contra el Cáncer”. Sin embargo, la mayúscula en la preposición “contra” es también válida, debido a su carga de significado en esta expresión: “Día Mundial Contra el Cáncer”.

2. La campaña “Unidos por lo único”, con mayúscula inicial y entre comillas

A la hora de citar en un texto el nombre de una campaña, si esta toma como título un lema o se puede asimilar a uno, se delimita entre comillas y se emplea mayúscula únicamente en la primera palabra: “La campaña del Día Mundial contra el Cáncer 2025-2027, ‘Unidos por lo único’, coloca a las personas en el centro de la atención”.

3. “Cancerígeno” y “canceroso” no son lo mismo

Conviene diferenciar los adjetivos “cancerígeno” (‘que puede provocar cáncer’, de acuerdo con el “Diccionario de la lengua española”), como en “sustancias cancerígenas”, y “canceroso” (‘perteneciente o relativo al cáncer’), como en “tejidos cancerosos”.

4. “Cáncer maligno”, expresión redundante

Es adecuado hablar de “un cáncer”, “una neoplasia maligna” y “un tumor maligno” (en los casos en los que haya un tumor), según señala el “Diccionario panhispánico de términos médicos”, pero no de “un cáncer maligno”.

5. “Cáncer”, plural “cánceres”

Este sustantivo de acentuación llana acabado en “-r” forma el plural de modo regular y no es apropiado dejarlo invariable (“los cáncer”), por lo que lo adecuado es “los cánceres”.

6. “Cirugía” puede ser ‘operación’

Aunque tradicionalmente se diferenciaban en el significado “cirugía” y “operación” e “intervención (quirúrgica)”, es válido el uso de la primera con tal sentido, como en la frase “Realizan una cirugía de cáncer de colon rectal”.

7. “Severo” no es lo mismo que “grave”

En ninguna de sus acepciones el adjetivo “severo” equivale a “grave”, “serio” o “importante”, por lo que lo indicado es optar, en función del contexto, por estas últimas voces.

8. “Recaer en”, mejor que “recaer de”

Lo normal es emplear con el verbo “recaer” la preposición “en”, no “de”, para especificar de qué se vuelve a caer enfermo.

9. Los términos “oncogén” y “protooncogén”, con tilde

La voz “gen” no lleva tilde por ser monosílaba, pero sí “oncogén” y “protooncogén”, que se escriben, además, en minúscula.

10. “Concienciar” y “concientizar”, ambos adecuados

Para aludir a la acción de ‘hacer que alguien sea consciente de algo’, es posible usar “concienciar” (no “concienzar”) y “concientizar”, propio de América. Sus sustantivos correspondientes son “concienciación” y “concientización”.

