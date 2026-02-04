Guinea Ecuatorial y Camerún pactan la explotación conjunta de un campo de gas con Chevron

Según un comunicado publicado este miércoles por el gobernante Partido Democrático de Guinea Ecuatorial (PDGE), el acuerdo se selló este martes en un acto en el Palacio del Pueblo de Malabo, capital ecuatoguineana, encabezado por el vicepresidente de este país, Teodoro Nguema Obiang Mangue.

"El campo Yoyo-Yolanda representa más que un yacimiento de gas. Representa la madurez institucional de nuestros Estados, y la capacidad de transformar un desafío geológico transfronterizo en una oportunidad compartida de prosperidad, estabilidad y desarrollo sostenible", indicó Obiang Mangue durante el encuentro, según un vídeo publicado en su cuenta de la red social X.

La firma fue suscrita igualmente por los representantes de la petrolera estadounidense Chevron, la empresa petrolera ecuatoguineana GEPETROL y la Sociedad Nacional de Hidrocarburos de Camerún (SNH, por sus siglas en francés).

El campo Yoyo-Yolanda contiene aproximadamente 2,5 billones de pies cúbicos de gas natural, según informó el presidente y director general de Chevron para Nigeria y la región de África Central, Jim Swartz, en declaraciones recogidas por African Energy Chamber, organización sectorial con sede en Sudáfrica.

“El proyecto Yoyo‑Yolanda es fundamental para la estrategia de Chevron de apoyo al suministro de gas natural licuado (GNL) a largo plazo y aprovechar la infraestructura existente en Alen (Camerún) y Punta Europa (Guinea Ecuatorial)”, añadió Swartz.

Dicho acuerdo nace de otro anterior firmado el 18 de marzo de 2023 entre ambos países, que allanó el camino para el desarrollo conjunto de las reservas de petróleo y gas en la frontera marítima compartida, incluida la de Yoyo-Yolanda.