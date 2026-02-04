Human Rights Watch pide a Japón medidas contra la xenofobia a 4 días de las elecciones

"A medida que cambia la demografía de Japón, la primera ministra Takaichi debería garantizar que se protegen los derechos de todos aprobando una ley contra la discriminación y creando un organismo nacional independiente de derechos humanos", dijo en un comunicado la directora de Japón en HRW, Kanae Doi.

La organización pro derechos humanos, como parte de su informe mundial para el año 2026, destacó que la inmigración y la xenofobia fueron "temas centrales" de las elecciones a la Cámara Alta celebradas a mediados del año pasado.

En aquellos comicios, el partido ultraderechista Sanseito pasó de dos a 14 escaños, con un marcado discurso antiinmigración, convirtiéndose en la tercera fuerza de la oposición en la cámara (la menos importante de las dos que conforman el Parlamento).

La organización recordó que el archipiélago no cuenta con una ley general contra la discriminación, pero tampoco con medidas específicas contra la discriminación basada en la orientación sexual o la edad, ni un organismo nacional para defender los derechos humanos.

HRW destacó también que el sistema de asilo japonés es muy reacio a otorgar el estatus de refugiado a los migrantes que lo solicitan, ya que de las 12.373 solicitudes recibidas por las autoridades en 2024, solo 190 personas fueron aceptadas como refugiados.

"El nuevo Gobierno también debería asumir el papel de liderazgo que Japón debería desempeñar en la promoción de los derechos humanos en la región y a nivel mundial", insistió Doi en el comunicado.

El mensaje de HRW llega a apenas cuatro días de que el país celebre unas elecciones generales anticipadas, convocadas por la propia Takaichi hace solo dos semanas, en las que se espera que la coalición gobernante expanda considerablemente su control de la Cámara Baja, según los últimos sondeos de los medios de comunicación.

Takaichi, la primera mujer en ocupar el cargo de primera ministra en el Japón de posguerra, es conocida por sus posturas conservadoras, y ha propuesto endurecer las leyes migratorias para promover la "coexistencia" con los residentes extranjeros, que son una parte cada vez más visible de la fuerza laboral en el país, en pleno declive demográfico y envejecimiento de la población.

Según datos recopilados por la agencia japonesa de noticias Kyodo, alrededor de 3,95 millones de ciudadanos extranjeros residen en Japón, un 3,2 % de la población, en su mayoría chinos, seguidos de vietnamitas y coreanos.