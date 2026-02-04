Israel mata a otros 2 palestinos en un nuevo ataque contra Deir el Balah, centro de Gaza

Una fuente del Hospital al Aqsa confirmó a EFE que las víctimas son una niña de 9 años y un joven, sin dar más detalles, y que hay varios heridos, lo que podría aumentar el número de fallecidos en las próximas horas.

Además, un empleado de un hospital administrado por la ONG Médicos Sin Fronteras resultó herido por disparos israelíes en la zona de Fash-Farsh, al oeste de Rafah (sur), mientras estaba de servicio en la farmacia del hospital, según una fuente del hospital Naser.

Esta madrugada, Israel volvió a perpetrar ataques letales contra la Franja, matando entre las 23 víctimas al menos a siete niños, incluidos dos menores de 12 años en Al Mawasi, sur de Gaza, un bebé de cinco meses y otros en ataques contra la ciudad de Gaza (norte), de acuerdo con fuentes médicas.

Ademas, entre los muertos hay también un paramédico de la Media Luna Roja Palestina, la cual informó a EFE de que el fallecido "cumplía con su deber humanitario" transportando a personas heridas en Jan Yunis (sur), cuando fue asesinado en un segundo ataque aéreo contra una tienda.

Al menos 30 trabajadores de esta organización de emergencias han muerto durante los dos años de ofensiva israelí en Gaza, según su propio recuento, incluidos los dos paramédicos que acudieron a rescatar a la niña Hind Rajab en enero de 2024.

Los ataques de este miércoles responden, según Israel, al tiroteo perpetrado presuntamente este martes en el norte de Gaza por milicianos contra sus soldados, el que uno de sus militares resultó herido.

El pasado sábado, 31 de enero, Israel volvió a atacar la Franja -alegando el avistamiento en un túnel de cuatro milicianos- matando a otros 32 gazatíes, incluidos mujeres y niños.

El número total de gazatíes muertos por ataques israelíes desde la entrada en vigor del alto el fuego, el pasado 10 de octubre, aumentó a 556, entre ellos más de 115 menores, según las últimas cifras del Ministerio de Sanidad del Gobierno de Hamás.