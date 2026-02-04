Italia frustra un ciberataque ruso contra sedes diplomáticas y los Juegos de Milán-Cortina

Roma, 4 feb (EFE).- El ministro italiano de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, reveló este miércoles en Washington que los servicios de seguridad de su país han logrado frustrar un ciberataque de matriz rusa dirigidos contra sedes diplomáticas y portales vinculados a los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026.