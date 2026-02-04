Juez ordena no deportar a latino absuelto de ordenar crimen contra jefe migratorio de EEUU

El juez James Hanlon dijo en su dictamen que es probable que el acusado tenga derecho a una audiencia de fianza que podría conducir a su liberación en los próximos días.

El comandante Bovino ha sido la figura principal de la campaña de inmigración lanzada por la Administración Trump en varios estados demócratas, entre ellos Illinois el año pasado, con la polémica 'Operación Midway Blitz'.

Espinoza Martínez ha estado bajo custodia federal desde su arresto a comienzo de octubre, por cargos de asesinato por encargo.

Un jurado federal lo absolvió el 22 de enero, tras deliberar solamente tres horas, tras un corto juicio en un tribunal federal de Chicago, aunque fue puesto de inmediato bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) habían acusado a Espinoza Martínez de ser miembro de alto rango de la pandilla Latin Kings y de estar en el país ilegalmente. La acusación de pandillero no fue considerada en el juicio.

Sus abogados presentaron una petición en el Distrito Sur de Indiana impugnando la detención en Centro de Justicia del Condado de Clay, en Brazil, Indiana.

El juez Hanlon escribió en su dictamen que el "peso" de la autoridad legal respalda la posición de Espinoza Martínez de que "tiene derecho, como mínimo, a una audiencia de fianza y no está sujeto a detención obligatoria".

El juez ordenó a la Administración Trump que no traslade a Espinoza Martínez "fuera de la jurisdicción de los Estados Unidos", ni siquiera fuera del Séptimo Circuito de Apelaciones de Estados Unidos, compuesto por Illinois, Indiana y Wisconsin.

Hanlon también ordenó a las autoridades federales que respondieran a la petición de Espinoza Martínez antes del próximo viernes.