Kremlin niega haber visto documental nominado al Oscar sobre radicalización escuelas rusas

"Pues, no la hemos visto. No hemos tenido la oportunidad, por lo que no podemos hablar de ella", respondió el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

A lo que añadió que "sería un error hacer valoración alguna sin conocer el material".

A finales de enero la película 'Mr. Nobody against Putin', que documenta la propaganda patriótica en las escuelas rusas tras el envío de tropas rusas a Ucrania en febrero de 2022.

La película se basa en los vídeos grabados durante dos años por Pável Talankin, profesor de una escuela en el pueblo de Karabash, región rusa de los Urales de Cheliábinsk, a 1.400 kilómetros al este de Moscú, después de lo cual abandonó el país y se llevó consigo las imágenes.

Talankin, bajo la dirección del documentalista estadounidense David Borenstein, grabó el día a día en la escuela rusa: asambleas escolares, reuniones, clases, etc.

La película se estrenó el 25 de enero de 2025 en el Festival de Cine de Sundance, donde ganó el premio especial del jurado.

Mientras tanto, medios y blogueros patriotas rusos han acusado a Talankin de traición.

Aunque la orientación ultranacionalista de las autoridades rusas venía de antes, la guerra de Ucrania supuso una inflexión para su radicalización.

Desde entonces, los colegios rusos incorporaron nuevas asignaturas dedicadas a la enseñanza patriótica y los niños reciben a menudo charlas de combatientes en la guerra de Ucrania, entre otras iniciativas.