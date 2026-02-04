La Bolsa de Milán sube un 0,47 % y toca máximos del año 2000

Por otro lado, el índice general FTSE Italia All-Share creció un 0,41 % hasta los 49.406,07 enteros.

Durante la jornada cambiaron de manos unos 726 millones de acciones por un valor de unos 4.816 millones de euros (unos 5.680 millones de dólares).

El parqué milanés logró cerrar en positivo una jornada de resultados dispares entre las principales bolsas europeas, marcadas por la creciente presión sobre las compañías tecnológicas durante la actual temporada de resultados trimestrales.

A lo largo de la sesión, el selectivo llegó a superar la barrera de los 47.000 puntos en su máximo intradía, un nivel que no se alcanzaba desde noviembre del año 2000.

Las empresas que lideraron las subidas en el selectivo fueron Mediobanca (5,84 %), la empresa de telecomunicaciones Inwit (5,48 %), la marca de bebidas Campari (3,79 %), Stmicroelectronics (3,62 %) y el grupo operador de lotería Lottomatica (3,61 %).

En contraste, las compañías con peor desempeño en la jornada fueron la multinacional del sector de la defensa Leonardo, que cayó un 4,72 %, la cementera Buzzi (-3,31 %), la constructora naval Fincantieri (-2,44 %), la fabricante de cables Prysmian (-2,42 %) y la banca Mediolanum (-1,53 %).