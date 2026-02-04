La Bolsa española retrocede el 0,09 % al cierre con el Banco Santander a la baja

El índice de referencia del mercado nacional, el IBEX 35, perdió 16,7 puntos, hasta situarse en los 18.102,5. En lo que va de año, sube el 4,39 %.
El Banco Santander cedió el 3,48 %, tras presentar el martes unos beneficios anuales récord y anunciar la compra del grupo Webster en Estados Unidos, y el grupo financiero BBVA perdió el 0,54 %.
Por el contrario, Telefónica subió el 5,57 %; el gigante textil Inditex, el 3,36 %; la eléctrica Iberdrola, el 0,74 %, y la petrolera Repsol, el 0,61 %.
Influida por la cotización del Santander, la plaza española terminó a la baja, a pesar del avance provisional de la Bolsa de Nueva York del 0,79 %. El barril de petróleo Brent subía el 0,03 %, hasta 67.36 dólares.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy