04 de febrero de 2026 - 14:10

La Bolsa española retrocede el 0,09 % al cierre con el Banco Santander a la baja

Madrid, 4 feb (EFE).- La Bolsa española bajó este miércoles el 0,09 % afectada por la caída de algunos grandes valores, como el Banco Santander, y mientras Wall Street subía provisionalmente.

El índice de referencia del mercado nacional, el IBEX 35, perdió 16,7 puntos, hasta situarse en los 18.102,5. En lo que va de año, sube el 4,39 %.

El Banco Santander cedió el 3,48 %, tras presentar el martes unos beneficios anuales récord y anunciar la compra del grupo Webster en Estados Unidos, y el grupo financiero BBVA perdió el 0,54 %.

Por el contrario, Telefónica subió el 5,57 %; el gigante textil Inditex, el 3,36 %; la eléctrica Iberdrola, el 0,74 %, y la petrolera Repsol, el 0,61 %.

Influida por la cotización del Santander, la plaza española terminó a la baja, a pesar del avance provisional de la Bolsa de Nueva York del 0,79 %. El barril de petróleo Brent subía el 0,03 %, hasta 67.36 dólares.

