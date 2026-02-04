La china Wingtech cae 14 % al avanzar pérdidas de 1.900 millones dólares por caso Nexperia

Concretamente, desde el comienzo de la semana hasta pasadas las 10.00 hora local (02.00 GMT) de hoy, los títulos cotizados en la Bolsa de Shanghái han bajado un 13,93 %.

Este fin de semana, la tecnológica indicó que sus cuentas del ejercicio 2025 podrían reflejar pérdidas netas de entre 9.000 y 13.500 millones de yuanes (entre 1.297 y 1.946 millones de dólares, entre 1.097 y 1.645 millones de euros).

Al cierre de 2025, "el control de Wingtech sobre Nexperia continuaba temporalmente restringido", lo cual "afectó de manera considerable al desempeño de la compañía", y a sus resultados financieros concretamente a través de pérdidas reconocidas por inversión.

En otro comunicado divulgado de forma paralela, Wingtech anunció la salida de su directora financiera, Zhang Yanru, por "motivos personales"; la compañía aseguró que esta dimisión "no afectará a sus operaciones normales".

El conflicto en torno a Nexperia -propiedad de Wingtech desde 2019- se ha prolongado desde finales de septiembre de 2025, cuando el Gobierno neerlandés intervino la compañía invocando una ley de emergencia para impedir, según argumentó, la transferencia de conocimiento tecnológico considerado estratégico.

Esa decisión derivó en la destitución del consejero delegado de origen chino y en la colocación de la compañía bajo administración independiente, lo que motivó una respuesta de Pekín con restricciones a la exportación de chips fabricados en la planta china de la empresa.

Desde entonces, responsables de Wingtech y los actuales gestores de Nexperia en Países Bajos han mantenido contactos, mientras también batallan en los tribunales neerlandeses, donde se espera un veredicto al respecto el próximo día 11.