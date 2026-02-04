La Diócesis de Roma ordena recuperar el ángel original restaurado con la cara de Meloni

"Constatado que la obra presentaba una fisionomía no conforme con la iconografía original y el contexto sacro, en plena sintonía con el párroco, se ha pedido (...) que se proceda a recuperar el aspecto original del rostro", informó la vicaría romana en un comunicado.

La decisión responde al "exclusivo interés por la protección de un lugar de culto y de su función en su función espiritual".

La iglesia de San Lorenzo in Lucina, en pleno centro de la capital italiana, se ha convertido en una imprevista meta de curiosos a raíz de una restauración por la que se cambió la cara de un ángel en un fresco del año 2000 por la de propia Meloni.

El encargado de la restauración, Bruno Valentinetti, de 83 años, ha insistido en que solo retocó la cara del ángel que había antes, a pesar de la evidente semejanza con la primera ministra.

El restaurador ha procedido la pasada noche a borrar el rostro de este ángel, según él por orden del Vaticano.

El vicario del papa y obispo de Roma León XIV, el cardenal Baldo Reina, ha expresado en una nota su "decepción por lo sucedido" y adelantó que iniciaría "de inmediato las investigaciones necesarias para determinar las posibles responsabilidades de los implicados".

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, entró en el debate al bromear este sábado con un mensaje en sus redes sociales: "No, definitivamente no me parezco a un ángel", escribió en Facebook junto con el emoji de una cara que ríe.