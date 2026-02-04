La Eurocámara retoma la ratificación del acuerdo comercial entre Estados Unidos y la UE

Así lo anunció en un comunicado el jefe de la Comisión de Comercio de la Eurocámara, el socialdemócrata Bernd Lange, tras la reunión que los eurodiputados responsables del acuerdo mantuvieron este miércoles para discutir la cuestión.

Por tanto, se espera ahora que la comisión parlamentaria de Comercio Internacional vote el acuerdo el próximo 24 de febrero para que más adelante pueda pronunciarse también el pleno de la Eurocámara, en una sesión todavía sin fecha.

"Los miembros de la comisión de Comercio siguen comprometidos a avanzar rápidamente en el trabajo (...) siempre y cuando Estados Unidos respete la integridad territorial y la soberanía de la Unión y sus Estados miembros y respete los términos del Acuerdo de Turnberry (Escocia)", dijo Lange.

Trump se reunió el pasado julio con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en el campo de golf que el estadounidense posee en Turnberry, para cerrar el acuerdo, por el que Bruselas aceptó exportar sus bienes por un arancel general del 15 % y que Washington venda sus productos industriales a la UE sin ningún gravamen.

Hasta ahora, solo se ha aplicado la parte del acuerdo que afecta a las exportaciones europeas, pero la UE no está importando los productos estadounidenses al 0 % porque el Parlamento Europeo todavía no ha ratificado el acuerdo.

La Eurocámara optó por suspender este trámite hace dos semanas, con la crisis sin precedentes que la UE vivió con Estados Unidos por la voluntad de Trump de adquirir Groenlandia y su amenaza de imponer aranceles a los países europeos que enviaron tropas a la isla ártica.

En un comunicado, el Partido Popular Europeo urgió al resto de grupos a aprobar el pacto con EE.UU. ahora que Trump ha retirado su amenaza, y aseguró que cada año que se retrase supondrá unas pérdidas de unos 5.000 millones de euros en aranceles para la economía europea y que genera incertidumbre en la relación comercial transatlántica.

Además, advirtió de que "bloquear o reabrir" elementos del pacto que van más allá de la competencia de los eurodiputados sólo aumentaría la inestabilidad y pondría en jaque la credibilidad de la UE.

Por contra, el grupo socialdemócrata aseguró que trabajará de manera "constructiva" para enmendar el acuerdo e incluir, por ejemplo, una cláusula de suspensión en el caso de que Estados Unidos amenace la integridad territorial, legislativa o democrática de la UE, o bien intentar forzar que Washington rebaje los aranceles al acero y aluminio comunitarios.

"Tenemos que fijar límites claros y estar listos para congelar negociaciones o la aplicación del acuerdo en cualquier momento si la situación lo requiere", incidió Lange.