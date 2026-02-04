La inflación de la eurozona se redujo tres décimas en enero, hasta el 1,7 %

La energía fue, de hecho, el único de los componentes cuyo precio disminuyó en el primer mes del año con respecto al mismo periodo de 2025 (un 4,1 %), frente a las subidas de los alimentos frescos (4,4 %), los servicios (3,2 %), los alimentos procesados (2,1 %) y los bienes industriales no energéticos (0,4 %).

Así, la inflación subyacente, que excluye del cálculo los componentes más volátiles como energía y alimentos, alcohol y tabaco; y la que utiliza el Banco Central Europeo (BCE) en sus decisiones de política monetaria, experimentó una reducción de una décima de su tasa interanual, desde el 2,3 % observado en diciembre de 2025 hasta el 2,2 % del mes pasado.

De esta forma, la inflación arranca 2026 dando continuidad a las rebajas observadas a finales del pasado ejercicio, con una tasa interanual que es tres décimas inferior al 2 % que tiene por objetivo el BCE, cuyo Consejo de Gobierno se reúne este jueves en una cita en la que los expertos no esperan modificaciones en los tipos de interés.

En todo caso, esta nueva estimación de Eurostat incluye un cambio en la metodología de cálculo del IPC armonizado a fin de recoger la nueva clasificación europea de consumo individual. Así, se incluyen los juegos de azar como parte de los servicios de ocio, dentro de la categoría superior Ocio, Deporte y Cultura, mientras que el periodo de referencia del índice se ha actualizado a 2025.

En este contexto, España registra la mayor inflación entre las cuatro mayores economías del euro, con un aumento de los precios del 2,5 %, por delante de Alemania (2,1 %), Italia (1 %) y Francia (0,4 %), que es el menor aumento de los precios de la eurozona.

Además, la tasa de España es, empatada con la de Malta, la séptima mayor de todos los socios del euro, sólo superada por clasificación global la inflación de Eslovaquia (4,2 %), Croacia (3,6 %), Lituania y Grecia (2,8 %), Irlanda y Letonia (2,6 %).

Después se encuentran Eslovenia (2,4 %), Bulgaria (2,3 %), Países Bajos (2,2 %), Alemania (2,1 %), Austria (2 %) y Portugal (1,9 %), mientras que Chipre registró una tasa idéntica a la media (1,7 %) y en Luxemburgo (1,6 %), Bélgica (1,4 %), Italia y Finlandia (1 %) y Francia (0,4 %) fue inferior al promedio.

Este cálculo preliminar de la inflación interanual de enero publicada por Eurostat carece de una estimación para Estonia.

La oficina comunitaria de estadística tiene previsto publicar los datos completos sobre la inflación del primer mes del año el próximo 25 de febrero.