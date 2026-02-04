La ONU advierte que Cuba puede "colapsar" si sigue el embargo del petróleo de EE.UU.

"El secretario general está muy preocupado por la situación humanitaria en Cuba, que empeorará, si no colapsa, si no se satisfacen sus necesidades de petróleo", aseguró Stéphane Dujarric, portavoz de Guterres.

Guterres "insta a todas las partes a que prosigan el diálogo y respeten el derecho internacional", agregó.

Según explicó, la ONU está "viendo el impacto" del embargo con los trabajadores sobre el terreno y está trabajando con el Gobierno cubano para "ver cómo aliviar la situación".

"Durante más de tres décadas, la Asamblea General ha pedido constantemente que se ponga fin al embargo impuesto por los Estados Unidos a Cuba", declaró el portavoz.

Más allá del histórico bloqueo por parte de Washington, la situación empeoró desde que EE.UU. arrestó a Nicolás Maduro en Venezuela para presentarlo ante la justicia estadounidense.

La detención del depuesto líder acabó con el suministro de petróleo venezolano a Cuba, lo que ha agravado la crisis económica, energética y social de la isla.

Varias estimaciones apuntan a que el crudo venezolano cubrió en 2025 un 30 % de las necesidades energéticas de la isla.

Además, el mandatario estadounidense amenazó con imponer aranceles a los países que vendan petróleo a Cuba.

Trump ha advertido en varias ocasiones que el Gobierno cubano tiene los días contados: "Es una nación en bancarrota".

Aun así, la Casa Blanca aseguró que está manteniendo negociaciones con La Habana.