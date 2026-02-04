La ONU reafirma su compromiso de apoyar la supervisión del alto el fuego en RD del Congo

En un comunicado publicado la pasada madrugada, la Monusco celebró el acuerdo logrado en Catar para "poner en funcionamiento el mecanismo de monitoreo y verificación del alto el fuego".

La misión recordó que está "explícitamente autorizada a apoyar la implementación de un alto el fuego permanente, incluso mediante su participación y la prestación de apoyo técnico y logístico".

"La Monusco está dispuesta a apoyar un mecanismo creíble de vigilancia y verificación del alto el fuego, dentro de los límites de su mandato del Consejo de Seguridad y con pleno respeto a la soberanía de la República Democrática del Congo", declaró Vivian van de Perre, jefa interina de la misión de las Naciones Unidas.

La misión -agregó- "seguirá colaborando de forma constructiva con las partes interesadas pertinentes en el marco de la estructura de alto el fuego establecida y comunicándose de forma transparente sobre el alcance y las modalidades de su apoyo".

La Monusco reiteró también su compromiso de apoyar los esfuerzos para reducir la violencia, proteger a los civiles y crear las condiciones para una "solución política sostenible" en el este de la República Democrática del Congo (RDC).

Catar anunció este lunes que la Monusco desplegará en los próximos días su primer equipo para supervisar el alto el fuego entre las Fuerzas Armadas de la RDC (FARDC) y el M23 en Uvira, tras el acuerdo alcanzado en Doha, bajo auspicio catarí.

En el encuentro en Doha, que forma parte del mecanismo de supervisión y verificación del alto el fuego, el Gobierno congoleño y la Alianza Río Congo-Movimiento 23 de Marzo (AFC/M23), coalición que lidera el M23, renovaron su compromiso con la tregua y con el Marco de Doha para la Paz, firmado el pasado 15 de noviembre.

El pasado diciembre, el M23 -que cuenta con el apoyo de Ruanda, según la ONU y varios países occidentales- se retiró de la estratégica ciudad de Uvira, situada a orillas del lago Tanganica y fronteriza con Burundi, tras tomarla en una rápida ofensiva.

Esta urbe fue sede del gobierno designado por Kinshasa en Kivu del Sur tras la caída de Bukavu, capital provincial, a manos de los rebeldes en febrero de 2025.

La ofensiva rebelde en esta región rica en minerales ocurrió después de que los presidentes congoleño, Felix Tshisekedi, y ruandés, Paul Kagame, firmaran el pasado 4 de diciembre en Washington un acuerdo de paz en presencia de su homólogo estadounidense, Donald Trump.

Desde entonces, Kinsasa y Kigali se han acusado mutuamente de violar el acuerdo de paz.

Esta firma en Washington se suma a los esfuerzos de mediación de Catar entre el Gobierno congoleño y el M23, que en noviembre rubricaron en Doha un acuerdo marco para avanzar hacia el fin del conflicto.

Desde 1998, el este de la RDC vive un conflicto alimentado por grupos rebeldes y el Ejército, pese al despliegue de la misión de paz de la ONU.