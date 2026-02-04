La presidenta de Irlanda celebra la paz en Irlanda del Norte en primera visita a la región

Connolly lanzó ese mensaje al comienzo hoy de una visita oficial de tres días a la provincia británica, la primera que efectúa desde que asumió el pasado noviembre la presidencia irlandesa, un cargo principalmente representativo.

Irlanda del Norte supone "un faro de luz" y un "ejemplo" para la resolución de conflictos enquistados durante décadas, así como para "fomentar y mantener la reconciliación", destacó Connolly en un discurso en la Universidad del Ulster, en Belfast.

La presidenta recordó que el acuerdo del Viernes Santo, el texto que puso fin al conflicto y lanzó el actual proceso de paz en la región, cumple 28 años el próximo abril, lo que demuestra, insistió, que la "paz en es posible".

"Podemos y debemos sentirnos verdaderamente orgullosos del éxito del acuerdo de Viernes Santo, sabiendo que es reconocido ampliamente como un modelo para la resolución pacífica de conflictos", señaló la jefa del Estado irlandés.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Connolly ganó las pasadas elecciones presidenciales como candidata independiente apoyada por partidos izquierdistas, tras una campaña centrada en el antimilitarismo en la que también aludió al objetivo de la reunificación de Irlanda a través del consentimiento de la mayoría de la ciudadanía de la isla, tanto del norte como del sur.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Las diferentes tradiciones de esta isla nos enriquecen. Nuestros deportes, nuestra música, nuestros idiomas nunca deberían dividirnos", dijo la presidenta en su discurso, en referencia a las dos comunidades históricamente enfrentadas, la nacionalista proirlandesa y la unionista probritánica.

Connolly confió en que, desde su cargo, podrá desempeñar un papel decisivo para "reforzar las relaciones en esta isla".

Antes de su intervención en la Universidad del Ulster, la presidenta fue recibida en Belfast por la ministra principal, la nacionalista Michelle O'Neill, y su adjunta en el Ejecutivo de poder compartido, la unionista Emma Little-Pengelly.

O'Neill, líder en la provincia del partido Sinn Féin -antiguo brazo político del ya inactivo IRA- celebró que Connolly esté cumpliendo con la promesa efectuada en su toma de posesión del cargo en noviembre, cuando aseguró que sería "una presidenta para todos" y que su primera visita oficial sería a Irlanda del Norte.

Por su parte, Little-Pengelly calificó de "positivo" en el encuentro con la mandataria irlandesa.

"Creo en la necesidad de construir relaciones de trabajo positivas, particularmente importantes en el contexto de nuestro vecino más cercano, basadas en el respeto mutuo", indicó la dirigente unionista.