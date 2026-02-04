Las ventas de Ford en EE.UU. cayeron un 5,3 % en el primer mes de 2026

Ford informó que las ventas de eléctricos fueron un 69,2 % inferiores a las del mismo mes de 2025, hasta 1.743 unidades, mientras que las de híbridos se redujeron un 6,1 %, hasta 12.485.

Además, las ventas de vehículos de combustión cayeron un 2,3 % hasta 121.134 unidades.

Mientras, las ventas del grupo Toyota crecieron un 8,1 % hasta 176.853 vehículos y las del grupo Honda un 1,9 % a 98.594 unidades.

Por su parte, Hyundai informó que el mes pasado fue el mejor enero de su historia en EE.UU. gracias a un aumento de la demanda del 2 % y la venta de 55.624 vehículos. La empresa señaló que el crecimiento se produjo gracias a la subida de las ventas de híbridos y todocaminos SUV.

Randy Parker, presidente y consejero delegado de Hyundai en Norteamérica, afirmó que "la demanda de híbridos fue la estrella del mes, con un aumento del 60 %".

Otra compañía surcoreana, Kia, también tuvo su mejor mes de enero en EE.UU. con un aumento de las ventas del 13%, hasta 64.502 unidades.

Compañías como General Motors (GM) no publican sus cifras de ventas mensuales y se limitan a informar trimestralmente de sus resultados.

Pero la firma S&P Global señaló que las ventas de vehículos nuevos en EE.UU. en enero se situaron en 1,13 millones de unidades, y achacó los pobres resultados al impacto de las tormentas invernales que han afectado al país en enero.

Pero la empresa también advirtió que la volatilidad y "el ambiente incierto" en el sector, dadas las políticas comerciales de la Administración del presidente Donald Trump, provocarán que este año, las ventas caigan un 2 % en comparación con las de 2025, hasta 15,98 millones de vehículos.