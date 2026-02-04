Localizan en Rumanía una importante reserva de uranio y de metales

La empresa ha publicado un informe de progreso sobre la exploración en Rumanía, donde ya en 2025 identificó indicios consistentes de mineralización subterránea en la concesión Bihor Sud.

El director de la empresa, Kurt Budge, ha asegurado que hay evidencias de una elevada mineralización que dan una base sólida para futuras exploraciones, informa el portal Profit.ro.

Budge indicó que asegurar recursos propios de uranio es de "importancia estratégica" para la independencia energética de Rumanía.

La empresa recibió la licencia de exploración en Bihor Sud en mayo de 2022, y dos meses después obtuvo la aprobación de la Autoridad Nacional Reguladora de Energía de Rumanía para el primer año de actividad.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy