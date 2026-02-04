Los países de la UE pactan un crédito a Ucrania que priorizará compras militares en Europa

El acuerdo adoptado por los embajadores de los Veintisiete, que aún debe negociarse con el Parlamento Europeo, respalda la propuesta de la Comisión Europea, basada en un mandato otorgado el pasado diciembre por los líderes comunitarios.

En concreto, los líderes acordaron financiar el crédito con la emisión de deuda conjunta en los mercados avalada por el presupuesto comunitario, según informó el Consejo de la Unión Europea (UE) en un comunicado.

De los 90.000 millones de euros, 60.000 millones se destinarán a la obtención de equipamiento militar y a apoyar las inversiones en la industria de defensa en Ucrania, y los otros 30.000 millones a ayuda macrofinanciera para que el país invadido por Rusia pueda seguir manteniendo en funcionamiento los servicios y la administración pública.

El acuerdo prevé que cuando se utilicen los fondos para obtener equipamiento de defensa, este pueda comprarse solo a empresas de la UE, de Ucrania o de los países del Espacio Económico Europeo y la Asociación Europea de Libre Comercio, es decir, Noruega, Lichtenstein, Islandia y Suiza, salvo que Ucrania necesite urgentemente un producto que no esté disponible en estos.

Sin embargo, los Veintisiete han acordado que ciertos productos específicos de defensa puedan obtenerse de otros países terceros que ya tienen acuerdos con Kiev o la UE.

En concreto, de aquellos que ya forman parte del programa SAFE por el que los Veintisiete recibirán préstamos europeos para compras militares y de los que han firmado asociaciones de seguridad y defensa con la UE, se han comprometido a contribuir financieramente a los costes de la emisión de deuda y que estén dando apoyo financiero y militar importante a Ucrania.

Actualmente, del SAFE pueden participar países candidatos o potenciales candidatos a la adhesión a la UE, aquellos que ya están en vías de sumarse; y los que tienen asociaciones de defensa, como Canadá, Japón, Reino Unido, Corea del Sur, Noruega, Albania, Moldavia y Macedonia del Norte.

En todo caso, para que puedan participar del préstamo de 90.000 millones, cada país debería concluir un acuerdo de asociación con la UE que especifique qué productos concretos podrían procurarse en ese Estado, según explicó el Consejo.

Como preveía la propuesta de la Comisión Europea, Ucrania no tendrá que pagar los intereses del crédito, que serán cubiertos por el presupuesto comunitario, y esto no tendrá impacto financiero para Hungría, República Checa y Eslovaquia, que optaron por quedarse fuera del préstamo a Kiev.

Ahora los Estados miembros tienen que negociar con la Eurocámara el texto final de esta legislación y obtener el visto bueno del Parlamento Europeo para que modifiquen la regulación del actual Marco Financiero Plurianual, algo imprescindible para que la Comisión pueda acudir a los mercados financieros.

Una vez finalizado el proceso, el Ejecutivo comunitario podría efectuar el primer pago a Ucrania en el segundo trimestre del año.