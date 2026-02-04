Mandelson mintió sobre lazos con Epstein en proceso para ser embajador EEUU, dice Starmer

Starmer afirmó ante el Parlamento que Mandelson, que fue también comisario europeo de Comercio entre 2004 y 2008, "traicionó al país" al remitir en 2009 información sensible del Gobierno laborista, encabezado entonces por Gordon Brown, al fallecido pederasta estadounidense Jeffrey Epstein, un hecho que ahora investiga la Policía.

"Enterarme de que un ministro del gabinete filtraba información sensible en el momento álgido de la respuesta a la crisis (crediticia) de 2008 es más que indignante. Estoy tan enfadado como la opinión pública y como cualquier miembro de esta cámara", manifestó.

En respuesta a la líder de la oposición conservadora, Kemi Badenoch, quien cuestionó el criterio de Starmer al nombrarle embajador, el primer ministro aseguró que lamentaba haberlo hecho e insistió en que Mandelson mintió al ser preguntado por su relación con el traficante de menores, muerto en prisión en 2019.

Starmer se comprometió a difundir documentos relativos al proceso de selección, siempre que no afecte a la seguridad nacional, y a colaborar en la investigación de la Policía.

Scotland Yard confirmó el lunes que investiga denuncias de que, cuando era ministro de Empresa, Mandelson envió a Epstein, un hombre convertido en millonario gracias a su actividad financiera, datos sensibles para el mercado, como que el Reino Unido pensaba vender ciertos activos tras la crisis crediticia de 2008.

Los documentos sobre el magnate difundidos por la Administración estadounidense también revelaron que el exministro laborista trató de influir al Ejecutivo de Brown para que modificara un impuesto sobre los bonos de los banqueros, y confirmó a su amigo en 2010 que la Unión Europea había aprobado un rescate a Grecia para salvar el euro.

Además, Epstein hizo varios pagos tanto a Mandelson como a su esposo, Reinaldo Avila da Silva, entre 2003 y 2009.

Pese a negar haber cometido ningún delito, Peter Mandelson, caído en desgracia entre la clase política británica, renunció el martes a su escaño vitalicio en la Cámara de los Lores, meses después de ser destituido -el 11 de septiembre- como embajador en EE.UU., cargo que ocupó desde el 10 de febrero de 2025 hasta entonces.

Starmer indicó que impulsará legislación para retirarle asimismo el título de lord, algo que solo puede hacerse con una ley del Parlamento.