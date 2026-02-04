Marco Rubio insiste en que las negociaciones con Irán deben incluir su programa de misiles

"Para que las conversaciones conduzcan a algo significativo, tendrán que incluir ciertos aspectos, y eso incluye el alcance de sus misiles balísticos, su apoyo a organizaciones terroristas en toda la región, su programa nuclear y el trato que dan a su propia población", dijo el jefe de la diplomacia estadounidense en una rueda de prensa.

Rubio recordó que estaba prevista una reunión el viernes en Turquía entre Estados Unidos, Irán y varios líderes árabes y musulmanes, pero aseguró que ese encuentro está en el aire porque hay reportes que dicen que los iraníes no estarían de acuerdo.

"Creo que si surge la oportunidad de dialogar directamente con representantes del régimen iraní, Estados Unidos estaría dispuesto a ello", afirmó.

Rubio subrayó que "está bastante claro" que el presidente estadounidense, Donald Trump, "está dispuesto a hablar, reunirse e interactuar con cualquier persona en el mundo".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"No consideramos las reuniones como una concesión. Ni siquiera las consideramos como una forma de legitimación. Se trata de nuestra disposición a sentarnos, escuchar y hablar con cualquiera, con cualquier adversario, con cualquier aliado", dijo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En caso de una reunión, se trataría del primer contacto entre representantes de Washington y Teherán desde que las negociaciones se rompieron en junio del año pasado, tras el bombardeo que Estados Unidos llevó a cabo contra tres instalaciones nucleares iraníes.

En enero, Trump ordenó el despliegue de una flota de la Armada estadounidense en el golfo Pérsico y ha advertido con un ataque contra Irán si no se alcanza previamente un acuerdo que impida a la República Islámica desarrollar un arma nuclear.

Washington sostiene que un eventual acuerdo nuclear también debe limitar el programa de misiles iraníes y la actividad de las milicias aliadas de la República Islámica en otros países de la región. Teherán, sin embargo, defiende que las conversaciones deben centrarse exclusivamente en la cuestión atómica.