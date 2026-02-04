Más de 108.000 evacuaciones en el norte de Marruecos por el riesgo de inundaciones

En una declaración, el portavoz del Ministerio del Interior marroquí, Rachid Jalfi, indicó que la mayoría de las evacuaciones se realizaron en la norteña provincia de Larache, donde 81.709 personas fueron evacuadas, y en particular en la localidad de Alcazarquivir donde el 85 % de la población fue desalojada o abandonó la ciudad por sus propios medios.

Alcazarquivir, una localidad de unos 120.000 habitantes en la llanura atlántica, es la más afectada por las inundaciones, y el Ejército permanece desplegado desde el jueves pasado para apoyar a los damnificados.

El riesgo persiste debido a la crecida del río Loukkos y del embalse de Oued El Makhazine, uno de los más importantes del país, que en la misma zona superó su capacidad de llenado.

Las demás evacuaciones se realizaron en Sidi Kacem, a 130 kilómetros al noreste de Rabat, con 9.728 personas; en Sidi Slimane, a 100 kilómetros al noreste de Rabat, con 2.853 habitantes; y en Kenitra, a unos 50 kilómetros al norte de la capital, con 14.133 personas evacuadas.

Según Jalfi, estas medidas fueron preventivas para "proteger vidas y bienes antes de que los riesgos se agraven" debido a las inundaciones provocadas por la crecida de ríos y vías fluviales.

"Las autoridades públicas, en estrecha coordinación con diversos sectores y organismos, han emprendido una movilización integral y proactiva para enfrentar esta situación excepcional", subrayó.

Jalfi explicó que se implementó un plan de evacuación por fases para los residentes, "basado en el grado de riesgo y la magnitud de los daños previstos", y agregó que se proporcionó transporte a los afectados.

Por su parte, el director de Ingeniería del Agua en el Ministerio marroquí de Equipamiento y Agua, Salaheddine Dahbi, subrayó que el embalse Oued El Makhazine alcanzó hasta este miércoles un nivel histórico de 146,85 % de su capacidad, con 988 millones de metros cúbicos, y que más del 73 % de este volumen fue registrado solo en las últimas dos semanas.

Frente a esta situación Dahbi señaló que se procedió a desfogues preventivos y controlados del embalse, que alcanzaron un nivel acumulado de más de 372 millones de metros cúbicos.

Añadió que pese a que la infraestructura haya superado su capacidad de llenado no se ha registrado "ninguna anomalía" a nivel de la infraestructura.

Dahbi indicó que, desde septiembre, el país registró un cúmulo de lluvias de 145 millones metros cúbicos, lo que representa un excedente del 32,5 % respecto a la media anual.

La misma fuente apuntó que el llenado de los embalses en el país alcanzó un 61,8 %, un nivel no registrado desde 2019.