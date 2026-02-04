Misión de UE visita complejo industrial estatal de litio en Bolivia para explorar alianzas

La firma boliviana señaló en un comunicado de prensa que Bolivia y la Unión Europea (UE) "avanzan en la exploración de mecanismos de cooperación y alianzas estratégicas para potenciar el desarrollo del litio", tras la visita de la delegación europea a la planta situada en el salar de Uyuni, donde está la principal reserva boliviana de ese recurso.

La misión es liderada por el director del Servicio Europeo de Acción Exterior para las Américas, Pelayo Castro, e integrada también por el director de Asociaciones internacionales de la Comisión Europea, Félix Fernández-Shaw, y por el jefe de la delegación de la UE en Bolivia, el español Jaume Segura.

También son parte de la delegación representantes de empresas de Francia, Alemania, España e Italia, y de instituciones bancarias europeas "interesadas en conocer de primera mano el desarrollo industrial, el potencial productivo y las oportunidades de inversión en el sector de los recursos evaporíticos" en Bolivia, indicó YLB.

Los visitantes pudieron conocer la infraestructura actual de las plantas industriales de sales de potasio y carbonato de litio en la localidad de Llipi, en el municipio de Colcha K, al borde del salar de Uyuni, que el Gobierno del presidente boliviano, Rodrigo Paz, "busca fortalecer y ampliar", según la empresa estatal.

El viceministro boliviano de Energías Alternativas, Luis Osorio, señaló que el objetivo de la visita es "que se vea el potencial real que existe en Bolivia para el desarrollo del litio y los recursos evaporíticos".

"Hemos recibido comentarios positivos por el tamaño de las plantas; existe un interés claro en maximizar la producción y atraer inversiones adicionales, bajo el marco de la nueva Ley del Litio que se desarrollará en los próximos meses”, afirmó Osorio, citado en el comunicado de YLB.

Por su parte, Fernández-Shaw expresó el compromiso del bloque europeo con el desarrollo del litio en Bolivia, dentro de la estrategia Global Gateway, destinada a generar alianzas público-privadas para iniciativas sostenibles.

El director de Asociaciones internacionales de la Comisión Europea mencionó que la delegación incluye a representantes de empresas y bancos para ver de qué forma la UE puede "ayudar" al proyecto boliviano, pues "aunque la planta ya opera, existen procesos que pueden mejorarse para lograr un mayor rendimiento".

"Creemos que Bolivia tiene un futuro importante en el contexto de la transición energética, especialmente en el desarrollo de baterías”, señaló Fernández-Shaw, según el comunicado de YLB.

La misión del Equipo Europa inició el lunes su visita a Bolivia en pos de impulsar inversiones en diversos campos, generar diálogo político con las autoridades del país suramericano y ampliar la cooperación.

La semana pasada, el presidente Paz sostuvo que Bolivia debe desarrollar una nueva ley para el sector de recursos evaporíticos, incluido el litio, que tenga "reglas claras" para atraer inversiones, pero preservando los intereses nacionales.