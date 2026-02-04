Muere un paramédico de la Media Luna Roja en un ataque israelí en el sur de Gaza

Según informó este cuerpo humanitario en un comunicado, se trata de Hussein Hassan Hussein Al Samiri, quien falleció "mientras cumplía con su deber humanitario en la gobernación de Jan Yunis".

Una fuente de la organización consultada por EFE en la Franja indicó que el paramédico murió mientras transportaba a personas heridas en Jan Yunis (sur), a causa de un segundo ataque aéreo de las fuerzas israelíes a una tienda de campaña.

En Jan Yunis, la fuente de la Media Luna Roja reportó a EFE dos muertos -entre ellos el paramédico- y 12 heridos como resultado de ataques aéreos en los alrededores de la calle 5, que fueron atendidos en el Hospital de Campaña Al Mawasi de esta organización.

Con estos dos nuevos muertos, ya son al menos 20 las personas fallecidas este miércoles en los bombardeos emprendidos desde la noche por el Ejército de Israel contra la Franja de Gaza.

El Ejército informó de que la oleada de bombardeos respondió a un ataque ayer a sus soldados por parte de milicias palestinas que dejó un israelí herido, lo que para Israel constituye una "flagrante violación del acuerdo de alto el fuego".