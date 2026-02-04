Países árabes de golfo Pérsico cierran ejercicio militar con EEUU entre tensiones con Irán

En los ejercicios, organizados por Catar, "participaron agencias y fuerzas de seguridad de los países del CCG -Catar, Emiratos Árabes Unidos, Omán, Arabia Saudí, Kuwait y Baréin-, junto con unidades especializadas del país amigo Estados Unidos", dijo el Ministerio del Interior catarí en un comunicado.

"Estas operaciones sobre el terreno demostraron un alto nivel de preparación, profesionalismo y capacidad avanzada para afrontar los desafíos de seguridad", apuntó Interior en la nota, al añadir que "reflejaron la eficiencia de la coordinación sobre el terreno y operativa entre las fuerzas participantes".

Los once días de maniobras también demostraron, de acuerdo con el comunicado, la "rápida respuesta ante incidentes, lo que contribuye a fortalecer el trabajo conjunto de seguridad en el Golfo", y consistieron en entrenamientos de más de 260 horas en más de 70 escenarios como la lucha contra el terrorismo o protección de instalaciones.

A la ceremonia de clausura asistieron los principales jefes de seguridad y altos cargos de los ministerios de Interior de los países del CCG, así como el comandante del Comando Central de las Fuerzas Navales de EE.UU., comandante de la Quinta Flota y comandante de las Fuerzas Marítimas Combinadas, vicealmirante Curt Renshaw.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los ejercicios 'Arab Gulf Security' tienen lugar de cada dos a cuatro años y se consideran el entrenamiento más destacado del sistema de seguridad del CCG, al proporcionar un entorno operativo realista, mejorar los niveles de coordinación sobre el terreno y servir para desarrollar capacidades de respuesta conjunta.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Asimismo, han tenido lugar en un momento de escalada de tensión en Oriente Medio, marcada por las reiteradas amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de intervenir militarmente en Irán si no se producían negociaciones sobre su programa nuclear.

Estados Unidos ha desplegado el portaaviones USS Abraham Lincoln y tres destructores de misiles guiados, acompañados de miles de soldados adicionales, cerca de las aguas iraníes en el golfo Pérsico después de que Trump afirmase que iba a ayudar a los manifestantes en las protestas que sacudían el país.