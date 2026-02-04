Pekín aboga por reforzar la cooperación con Costa Rica tras la victoria de Fernández

El portavoz del Ministerio de Exteriores chino Lin Jian destacó hoy que Costa Rica es "un país importante en Centroamérica" y recordó que, desde el establecimiento de relaciones diplomáticas hace 18 años, los vínculos bilaterales "se han desarrollado de forma fluida", con intercambios y cooperación en diversos ámbitos que, según Pekín, han beneficiado a los pueblos de ambos países.

Lin subrayó que China "concede gran importancia" al desarrollo de las relaciones con Costa Rica y manifestó la voluntad de Pekín de colaborar con el nuevo Ejecutivo costarricense "partiendo de los intereses fundamentales de ambos pueblos", con el objetivo de impulsar la cooperación en todos los campos y "enriquecer continuamente" el contenido de la asociación estratégica bilateral.

Laura Fernández, candidata del Partido Pueblo Soberano, ganó las elecciones presidenciales celebradas este domingo en Costa Rica al obtener un 48,5 % de los votos, superando el umbral necesario para imponerse en primera vuelta, según los resultados oficiales del Tribunal Supremo de Elecciones.

Tras su elección, la presidenta electa afirmó que su Gobierno mantendrá relaciones diplomáticas con China y destacó la presencia de una comunidad china "importante" en el país, a la que describió como parte de la cultura costarricense, aunque advirtió de que emprenderá una "lucha sin cuartel contra la corrupción" para evitar "negocios ilegales" de empresas "chinas o del país que sean".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Costa Rica mantiene relaciones diplomáticas con China desde 2007, aunque en los últimos años se han registrado fricciones, como la exclusión de empresas chinas de concursos públicos para el desarrollo de redes de telecomunicaciones de quinta generación (5G) durante el mandato del presidente saliente, Rodrigo Chaves.