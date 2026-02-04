Periodistas argentinos rechazan derogación de su estatuto incluida en la reforma laboral

El Estatuto del Periodista Profesional fue establecido en 1944, a través de una ley impulsada por el entonces secretario de Trabajo y Previsión y luego presidente, Juan Domingo Perón, y sentó las bases del reconocimiento legal de los trabajadores de prensa en Argentina.

Su derogación, contemplada en el proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno de Milei, fue rechazada este miércoles por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) y la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN), quienes organizaron una conferencia de prensa de la que participaron senadores, diputados y referentes de la oposición, trabajadores de prensa y organizaciones sindicales.

Durante el encuentro entregaron un documento firmado por más de 3.000 periodistas de todo el país que solicita a los legisladores que rechacen la iniciativa, por considerar que supondría “un grave retroceso para la libertad de expresión, el derecho a la información y la calidad democrática del país”.

“Lo que estamos entregando acá es una solicitada que lleva la firma de colegas de un amplísimo espectro político, ideológico y de pensamiento. Mirando los apellidos uno se da cuenta hasta qué punto está en juego la libertad de expresión si se deroga el estatuto del periodista”, afirmó durante la conferencia el reconocido periodista Alejandro Bercovich.

Nancy Pazos, otra periodista y conductora de televisión presente, calificó al Gobierno de Milei como "un régimen”, y aclaró que el sector está dispuesto al diálogo para modificar la norma dentro de los parámetros democráticos.

“El estatuto del periodista es el que nos reconoció como trabajadores. Somos los periodistas los que garantizamos la pluralidad de opiniones”, remarcó.

La solicitud, que ya había sido difundida el domingo en redes sociales y en distintos medios, rechaza “una derogación sin mediar ningún tipo de debate en el que quienes ejercemos el periodismo tengamos participación”.

En paralelo, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), que agrupa a casi 700 profesionales, expresó este martes su “profunda preocupación” por la propuesta de derogación.

La entidad envió notas a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, a la vicepresidenta Victoria Villarruel y a los presidentes de los bloques parlamentarios, advirtiendo que eliminar el estatuto sin revisarlo constituiría “un error histórico y un retroceso para la calidad institucional y la independencia del periodismo argentino”.

“La solución no es el vacío legal, sino un debate parlamentario serio y participativo para una reforma que modernice la ley, adaptándola al siglo XXI”, agregó la organización.

El reclamo del sector periodístico se suma a las protestas de otros ámbitos de la cultura y la comunicación.

Este miércoles, actores, directores, productores y trabajadores del sector audiovisual expusieron en la Cámara de Diputados para denunciar que la reforma laboral incluye artículos que, de aprobarse, desfinanciarían al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).

Está previsto que la Ley de Modernización laboral se discuta este 11 de febrero en el Senado, según adelantó la senadora y referente del oficialismo Patricia Bullrich a la prensa local.

Los sindicatos estatales reunidos bajo la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) convocaron a una huelga nacional para ese día, que incluirá una manifestación a la que sumarán distintos sectores de trabajadores argentinos.