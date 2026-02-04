Perú se consolida como una potencia comercial de Suramérica, afirma el gobierno peruano

El Ministerio de Comercio Exteriores y Turismo (Mincetur) señaló en un comunicado que, por quinto año consecutivo, el país alcanzó un récord histórico en exportaciones, con China, la Unión Europea (UE) y Estados Unidos como sus principales mercados.

El resultado representa un crecimiento de 21 % respecto al 2024, el más alto de Suramérica y uno de los mayores a nivel global, anotó el Ministerio antes de precisar que Perú fue el tercer exportador más grande de Sudamérica, el cuarto de América Latina y el sexto del continente americano.

Al respecto, la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera, sostuvo que estos resultados reafirman la posición de su país "como una de las economías exportadoras más dinámicas del mundo".

"Incluso en escenarios complejos, el país avanza con una política comercial sólida, orientada a generar empleo, impulsar la economía y atraer inversiones", agregó la ministra.

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú indicó que China se mantuvo como el principal socio comercial del país, al concentrar el 36,2 % del total exportado, un crecimiento superior al 30 % en relación al año anterior.

Además, la UE fue el segundo mayor destino de las exportaciones peruanas, con un crecimiento de 24 %, mientras que las exportaciones hacia Estados Unidos crecieron en 6,4 %.

"Estos resultados ratifican el rol del comercio exterior como motor del crecimiento económico del país y refuerzan el compromiso del Mincetur de seguir impulsando las exportaciones y la integración del Perú al mundo, ahora con la Política Nacional Multisectorial de Comercio Exterior al 2040, como marco normativo que sienta las bases para nuestro crecimiento a futuro", concluyó Mera.

Este martes, la Asociación de Exportadores (Adex) informó que Perú se convirtió en 2025 en el cuarto país exportador de América Latina, al haber alcanzado ventas al exterior por 90.082 millones de dólares.

El gremio resaltó que en diciembre pasado los envíos al exterior alcanzaron los 9.351 millones de dólares, un monto mensual histórico que reflejó un alza de 36,9 % respecto al mismo mes de 2024.

De acuerdo con las cifras ofrecidas por Adex, los envíos tradicionales sumaron en 2025 un total de 66.608 millones de dólares, con lo que representaron el 73,9 % del total exportado por el país, y la oferta con valor agregado sumó 23.474 millones de dólares.

Los productos más demandados fueron los arándanos, paltas (aguacates), uvas frescas, pota (calamar gigante) congelada, cacao, alambre de cobre refinado, fosfatos de calcio naturales, espárragos, chapas y tiras de cobre, zinc sin alear, entre otros, precisó el gremio.