PhotoEspaña reunirá a Viviane Sassen y Robert Frank bajo el lema 'Volver a imaginar'

"La fotografía tiene esa capacidad de transformar la realidad, unas veces mostrándola y otras jugando con ella, experimentando, cambiando las maneras de hacer", señaló este miércoles la directora de PhotoEspaña, María Santoyo, que anunció que el país invitado será Países Bajos.

Y precisamente la neerlandesa Viviane Sassen, renombrada fotógrafa en el mundo de la moda y de las bellas artes, mostrará por vez primera su obra en España. "Hará un repaso de toda la obra de su carrera, pero también mostrará obra nueva que se podrá ver en el Fernán Gómez", contó Santoyo.

"En conexión con la fotografía de moda y la industria de la moda, un mundo de creatividad importante y estimulante, se mostrará junto a la Fundación Loewe el trabajo de Talia Chetrit en el Lázaro Galdiano", añadió.

Isabel Muñoz será la encargada de inaugurar oficialmente la feria el próximo 3 de junio en los Jardines del Campo del Moro de Madrid con un trabajo en el que aborda los bosques circundantes de El Escorial.

Isabel Azkarate Morera (San Sebastián, 1950), la primera mujer fotoperiodista del País Vasco (norte), expondrá su obra en la Serrería Belga, donde se verán imágenes de archivo, pero también obra nueva que está trabajando con un teléfono móvil. "Va a retratar su entorno en el País Vasco", apuntó Santoyo.

Por vez primera, Laia Abril, artista multidisciplinar española que ha trabajado con fotografía, texto, video y sonido, mostrará su trabajo en esta feria.

Otro plato fuerte de esta edición es la muestra del suizo Robert Frank (1924-2019)​, uno de los fotógrafos más influyentes del siglo XX.

En esta edición, el 65 % de los artistas son mujeres y el 35 % hombres. El 54 % son artistas españoles, mientras que el 46 % son extranjeros.

PhotoEspaña, que tendrá lugar en distintos escenarios de la capital española, se celebrará del 13 de mayo al 13 de septiembre y contará con un presupuesto de más de un millón de euros, de los cuales el 78 % proceden del ámbito privado y el 22 % de instituciones públicas.