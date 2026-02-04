Plataforma opositora cubana duda que La Habana no esté negociando con EEUU

La mayor plataforma opositora en Cuba reaccionó en un comunicado a las declaraciones que hizo la víspera en una entrevista con EFE el viceministro de Relaciones Exteriores Carlos Fernández De Cossío, quien reconoció un intercambio de mensajes con Washington pero negó una negociación.

"En lugar de ese constante ejercicio de negación, las autoridades cubanas deberían abrirse a estos diálogos. Primero, y fundamentalmente, con la propia nación cubana, empezando por la amnistía y la despenalización del disenso", indicó el CTDC.

A su juicio, ese "sería un primer paso que quedaría complementado con aquellos actores de la comunidad internacional con experiencia y que muestren su deseo y voluntad" de ayudar a Cuba.

El CTDC advirtió además frente al "auto aislamiento" y el "temor" del Gobierno de Cuba "al diálogo y a la negociación", negativas que, a su juicio, "sólo cierran las puertas al futuro de la nación".

La plataforma opositora cuestionó además las declaraciones de De Cossío y puso como ejemplo las negociaciones bilaterales que llevaron al "deshielo" de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos durante la administración del expresidente Barack Obama (2009-2017), que se celebraron en absoluto secreto.

"Esta negación pública no significa, en el caso del Gobierno de la isla, una coincidencia con la realidad", señaló el CTDC dudando de las declaraciones del diplomático.

El viceministro cubano reconoció a EFE que su Gobierno había "intercambiado mensajes" con Washington tras la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero, pero recalcó que "sería un error decir que se está diseñando" una negociación porque ese diálogo "no se ha empezado".

"Cuba tiene la razón legal y tiene la razón moral frente al asedio petrolero, y tiene la disposición a sentarse a dialogar con Estados Unidos. Y lo conoce el Gobierno de Estados Unidos. Se lo hemos dicho directamente, lo hemos dicho públicamente", afirmó De Cossío.

Sus declaraciones contrastan con las que ha realizado en los últimos días el presidente de EE.UU., Donald Trump, quien ha asegurado en varias ocasiones que su administración está teniendo una negociación con el Gobierno cubano, incluso a alto nivel.

Pese a la disposición al diálogo, De Cossío expresó las condiciones de fondo y de forma de La Habana a esas potenciales conversaciones.

De un lado, indicó que el Gobierno de Cuba exige que las conversaciones tengan lugar en un marco de igualdad y respeto mutuo, además de acatando el derecho internacional.

En cuanto al contenido, indicó que las reformas políticas y económicas en la isla, así como una potencial excarcelación de presos, están fuera de una posible agenda.