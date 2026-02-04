Polonia acusa de presunto espionaje para Rusia a un veterano funcionario de Defensa

El detenido, que contaba con más de 30 años de servicio en el Departamento de Estrategia y Planificación de la Defensa, fue arrestado la víspera en la sede ministerial al comienzo de su jornada laboral y este miércoles le fue comunicado la acusación formal.

La fiscal Alicja Szelągowska ofreció detalles sobre el caso en una rueda de prensa en Varsovia y confirmó que "hoy se presentó una solicitud de prisión preventiva" ante un juez de la capital polaca.

Según las investigaciones del Servicio de Contrainteligencia Militar, el detenido mantuvo "contactos directos con representantes de los servicios de inteligencia de la Federación Rusa" y su caso se considera "crítico para la seguridad de la OTAN" y el flanco oriental aliado, "dado el contexto actual de la guerra en Ucrania".

El acusado se enfrenta a una condena de prisión de entre ocho años y cadena perpetua, en virtud del artículo 130 del Código Penal polaco.

Polonia ha detenido a más de cien personas por presuntos vínculos con el espionaje ruso o actos de sabotaje ordenados por Moscú.

Entre los casos más llamativos está el del general polaco Jarosław Gromadzinski, jefe del Eurocuerpo, quien fue destituido e investigado por sospechas de espionaje a favor de Rusia en marzo de 2024.

Gromadzinski coordinaba suministros de la OTAN a Ucrania desde Wiesbaden (Alemania) y estaba al cargo de una unidad de entrenamiento de soldados ucranianos por parte de militares estadounidenses.

En julio del año pasado, el primer ministro polaco, Donald Tusk, anunció la detención de 32 personas (polacos, rusos, ucranianos y un colombiano) supuestamente implicados en la preparación de incendios y otros actos de sabotaje por encargo de Rusia.