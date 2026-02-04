Portugal registró en 2025 su menor tasa de paro en 14 años, del 6 %

La entidad estadística precisó en un comunicado que la tasa de desempleo en jóvenes (de 16 a 24 años) fue del 19,5 %, 2,1 puntos porcentuales menos que en 2024.

En total, la media anual de población desempleada este pasado año fue de 337.100 personas, lo que supuso una disminución del 4 % respecto a 2024, y contribuyeron especialmente los descensos registrados entre los hombres y los jóvenes.

El INE añadió que la proporción de desempleados desde hace un año o más fue del 36,8 %, una décima porcentual menos que en 2024, y que el 54,4 % de los desempleados de larga duración estaba en esa situación desde hace dos años o más.

La península de Setúbal (8 %), próxima a Lisboa, fue la región que mayor tasa de desempleo registró, mientras que la menor, con el 4,9 %, se localizó en el archipiélago de Azores.

Por otro lado, la media anual de población empleada en 2025 fue de 5,28 millones de personas, un 3,2 % más interanual, "volviéndose el valor más elevado desde 2011", según el INE.

Contribuyeron "principalmente" los aumentos del empleo registrados entre los hombres y las personas de 25 a 34 años.

La tasa de empleo se situó en el 57,3 %, nueve décimas porcentuales más que en 2024.

La población inactiva total se estimó en 5,2 millones de personas en 2025, lo que supuso una caída del 0,3 % interanual, "correspondiendo a la segunda media anual más baja desde 2011" tras el descenso registrado en 2023, recalcó el INE.

Si se observa solamente el cuarto trimestre del año, la tasa de desempleo se colocó en el 5,8 %, el mismo valor que en el trimestre anterior y nueve décimas porcentuales menos que en el cuarto trimestre de 2024; mientras que la tasa de desempleo en jóvenes se estimó en 19,8 %, un punto más que en el trimestre anterior y dos puntos menos que un año antes.

La población desempleada fue de 326.300 personas, "prácticamente inalterada" respecto al tercer trimestre y un 11,4 % menos que un año antes.