Presidencia libia ve asesinato del hijo de Gadafi como una amenaza para la unidad nacional

"Libia no se gestiona con la violencia ni se construye con el miedo. La muerte fuera del marco de la ley es un derramamiento de sangre prohibido que no puede justificarse", afirmó la Presidencia en un comunicado.

El hijo de Gadafi fue asesinado este martes en su vivienda en Zintan (noroeste), donde, según la Fiscalía libia, varios sujetos le dispararon hasta acabar con su vida, y las autoridades confirmaron que las investigaciones continúan en curso.

Saif Al Islam Gadafi, nacido en 1972, estaba considerado el sucesor de su padre, que estuvo en el poder durante 42 años y fue capturado y asesinado tras las revueltas populares de 2011.

La Corte Penal Internacional (CPI) emitió una orden de arresto en su contra en 2011, por supuestos crímenes de lesa humanidad durante la revolución que derrocó a su padre.

Saif Al Islam fue condenado a muerte por un tribunal de Trípoli en 2015 por el uso de la violencia contra los manifestantes que pedían la renuncia de su padre, una sentencia que ha sido cuestionada por las autoridades rivales, aunque la ejecución no se llevó a cabo.

El hijo del dictador presentó su candidatura a los comicios presidenciales de diciembre de 2021 en Libia, que fue rechazada por las autoridades electorales y luego suspendidas las votaciones.

La misión de la ONU para Libia (UNSMIL) condenó el asesinato y lo consideró como un suceso que "socava" el Estado de derecho y "amenaza" la paz y la estabilidad de Libia, país que vive en un prolongado estado de transición desde el derrocamiento de Muamar Gadafi.

Tras la muerte de dictador en 2011, Libia afrontó dos guerras civiles y un largo periodo de transición, y desde 2014, se encuentra dividido en dos ejecutivos: el este, controlado por el mariscal Jalifa Haftar, y el del oeste, controlado por el Gobierno de Unidad Nacional (GUN), sin que, hasta la fecha, se hayan celebrado elecciones presidenciales para unificar el país.

Menfi presentó a principios de enero una propuesta que calificó como "una decisión estratégica y una responsabilidad histórica" para el país.