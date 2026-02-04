Procesado un ultraderechista español por falsedad contra la esposa de Pedro Sánchez

La jueza investiga la difusión de una conversación en un canal en redes denominado Expediente Royuela en abril de 2024, en un procedimiento judicial que comenzó por la denuncia que presentó ese banco, Attijariwafa Ban,. y en la que Begoña Gómez, esposa de Sánchez, es perjudicada.

Según los indicios de la investigación, Royuela y Martínez Grasa publicaron por esa vía una supuesta conversación entre Begoña Gómez y el presidente del banco, Mohamed El Kettani, en la que se alude a unas cuentas bancarias de ella, "conversación que las partes niegan haber tenido".

Argumenta la jueza que los hechos "han quedado indiciariamente acreditados" por la declaración de El Kettani, que relató que la conversación nunca existió y que no conoce a Begoña Gómez, quien dijo, a su vez, que era falsa.

Por su parte, Royuela manifestó que se limitaron a reproducir un escrito que habían recibido del expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero y que saben que es de él porque compararon su letra con otros documentos del mismo y por una prueba pericial.

Royuela entró en prisión en 2007 para cumplir una pena de año y medio de cárcel por presentar denuncias falsas contra magistrados y fiscales.

Mientras, Martínez Grasa no recuerda cómo les llegó el documento, y aseguró a la jueza que normalmente es por correo, generalmente de manera anónima y, aunque no realizan comprobación alguna, cree que esta conversación existió.

Pero la magistrada concluye que "los investigados no han aportado versión exculpatoria que sea atendible", por lo que entiende que deben ser juzgados.

No obstante, da diez días a la Fiscalía y al resto de las partes para que soliciten la apertura de juicio oral y formulen escritos de acusación o bien el archivo de la causa.