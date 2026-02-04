Rossella Bottone, nueva representante del Programa Mundial Alimentos de ONU en Nicaragua

La representante del PMA sustituye en Nicaragua a Giorgia Testolín, quien recién cesó en sus funciones.

Según la Cancillería de Managua, Bottone expresó su voluntad de seguir aportando a los esfuerzos del pueblo y Gobierno de Nicaragua mediante la promoción de la cooperación técnica y asistencia alimentaria, así como su compromiso de continuar contribuyendo al fortalecimiento de la colaboración entre el PMA y Nicaragua.

El PMA, que apoya al Gobierno de Nicaragua con el programa de merienda escolar, es una de las pocas agencias de la ONU que aún despacha en el país centroamericano.

El Gobierno de Nicaragua, que presiden los esposos Daniel Ortega y Rosario Murillo, anunció su retiro en junio pasado de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), tras acusarla de emitir publicaciones "sesgadas y parcializadas", y de "convertirse en un instrumento de manipulación, de doble rasero y de injerencia en los asuntos internos de los Estados".

Hace un año, Nicaragua anunció su salida de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y ordenó además el cierre "a lo inmediato" de su representación y de sus oficinas en Managua, luego de que ese organismo incluyera al país como una de las naciones con mayor hambre en el mundo.

Tres semanas después, el Ejecutivo sandinista, en el poder desde 2007, anunció su retirada del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas tras conocer un informe del Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua, que pidió condicionar el acceso preferencial de Nicaragua al mercado de Estados Unidos y de la Unión Europea (UE) a parámetros de derechos humanos, e instó a demandar al país ante la Corte Internacional de Justicia por privar de la nacionalidad a al menos 452 nicaragüenses.

Un día después, el 28 de febrero, Managua anunció su retiro de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), a las que acusó de actuar "politizadamente prestándose a maniobras de desestabilización e injerencismo", y de no cumplir con la misión para la que fueron creados.

A esas agencias se le sumó en mayo de 2025 la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), a la que el Gobierno de Nicaragua le notificó sobre su retirada en protesta por la atribución al periódico nicaragüense La Prensa de su Premio Mundial a la Libertad de Prensa.

El país centroamericano atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega, de 80 años, fue reelegido para un quinto mandato -cuarto consecutivo-, con sus principales contendientes en prisión y a los que luego expulsó del país, y los privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos tras acusarlos de "golpistas" y de "traición a la patria".