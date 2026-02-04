“Creo que todos deberían ver un fragmento de la entrevista del presidente ruso, Vladímir Putin, y la parte en la que dice que estamos viendo, y gracias a Dios que está llegando a su fin, el baile de los vampiros", dijo la portavoz de Exteriores, María Zajárova, en rueda de prensa.

La diplomática aludía así a una entrevista de Putin en la que describía a unas élites occidentales acostumbradas a “llenarse los bolsillos de dinero”.

Según Zajárova, las personas de la “cloaca” de Epstein llegaron a ocupar puestos relevantes en Occidente, mientras que Rusia apuesta por el papel primordial de la moral tradicional.

“Las élites occidentales se formaron, en gran medida, sobre la base la crianza en estas cloacas, lodazales y ratoneras", agregó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En este sentido, llamó a los medios occidentales a desviar su atención de Rusia hacia los papeles de Epstein.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Parecería que ahora todos los tabloides británicos, que recibieron gran parte de las pruebas de lo que solo sospechaban, deberían centrarse en esto. Pero no. Están hablando de Rusia", lamentó la diplomática.

En general, hablar sobre los archivos de Epstein “causa náuseas”, aseguró la portavoz.

“No hay suficiente fuerza moral para comprender y digerirlo (…) Creo que lo que hemos visto ahora es un copito de nieve en la punta del iceberg. No es ni siquiera la punta del iceberg", agregó.