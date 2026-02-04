Rusia está abierta a la cooperación con la UE en el Ártico pero defenderá sus intereses

"Estamos abiertos a la cooperación e interacción (...) Esta es nuestra región, somos un Estado ártico, a diferencia de la gran mayoría de los países de la Unión Europea", señaló Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Respondía así a las palabras de la alta representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior y de Seguridad, Kaja Kallas, sobre la necesidad de una nueva política europea para el Ártico.

"Tenemos importantes intereses en el Ártico, que defenderemos por medio de todo el arsenal del derecho internacional", alertó.

Peskov añadió que "si los representantes de la UE se refieren a una nueva política dirigida a la cooperación internacional, esto es algo digno de saludar".

"Si se refieren a la confrontación, algo que ahora está de moda en Bruselas, es poco probable que saludemos esto y resulta improbable que esto tenga consecuencias positivas", zanjó.

La jefa de la diplomacia europea aseveró la víspera que "es hora de una nueva política de la UE para el Ártico, una que refleje los tiempos en que vivimos y el mundo que queremos ver, incluyendo un Ártico seguro".

"Para la Unión Europea, es esencial basar esto en asociaciones sólidas", señaló, al destacar la importancia de "una estrecha cooperación con Noruega, Canadá e Islandia".

Según Kallas, la región del Ártico es crucial para la seguridad transatlántica, por lo que será necesario dedicarle más atención, más recursos y más poderío militar para afrontar la amenaza que supone Rusia, el país más extenso de las ocho naciones árticas.

Kallas recordó que Moscú ha reabierto y modernizado las bases militares soviéticas en el extremo norte y mantiene una de las mayores concentraciones de armas nucleares del mundo en la península de Kola, fronteriza con el noreste de Noruega.

"Europa debe llegar al nivel de años de acumulación militar rusa en la región", subrayó.

Asimismo, afirmó que la OTAN sigue siendo el pilar de la seguridad en Europa, aunque recordó que la Alianza Atlántica y la UE comparten 23 miembros y que actualmente Europa está "firmemente comprometida" con su propia defensa.