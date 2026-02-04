Seis activistas de Palestine Action absueltos de robo tras allanar empresa israelí

Charlotte Head, de 29 años; Samuel Corner, de 23; Leona Kamio, de 30; Fatema Rajwani, de 21; Zoe Rogers, de 22, y Jordan Devlin, de 31, juzgados en el Tribunal de Woolwich, al sur de Londres, también estaban acusados de desorden violento y daños criminales, pero el jurado no llegó a un dictamen sobre estos últimos cargos.

Los seis allanaron el edificio de la empresa Elbit Systems en Bristol (oeste inglés) en la madrugada del 6 de agosto de 2024.

El dictamen de este miércoles se conoció después de que el jurado deliberase durante más de 36 horas.

La fiscalía alegaba que los activistas intentaron "causar el mayor daño posible y obtener información sobre la empresa" y que, cuando los guardias de seguridad intentaron detener a los activistas, los insultaron y los atacaron con mazos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Todos los acusados, excepto Devlin, admitieron ante el jurado que habían entrado en la fábrica sin permiso y dañaron el equipo de Elbit, incluyendo ordenadores y drones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Pero dijeron que los mazos tenían como único fin destruir la propiedad y que "bajo ninguna circunstancia tenían la intención de herir al personal de seguridad" y que se defendieron cuando los guardias de seguridad reaccionaron de manera exagerada.

Palestine Action alegaba que Elbit Systems UK estaba implicada en la fabricación y entrega de armas a las fuerzas armadas israelíes, algo que la empresa ha negado.

El allanamiento se produjo antes de que Palestine Action fuera proscrita por el Gobierno británico el 5 de julio del año pasado, por lo que la participación en el grupo o manifestar su apoyo está penada con hasta 14 años de cárcel.