‘Send Help’, la nueva creación de Sam Raimi que explora las entrañas del ser humano

Nada más naufragar, queda claro la inversión de roles, porque la subordinada tiene muchas más destrezas prácticas para sobrevivir que su jefe sin habilidades.

El filme de Raimi, director de 'The Evil Dead' (1981) y 'Drag Me To Hell' (2009), pone al espectador a reflexionar sobre los valores en el trabajo, y en concreto sobre la relación entre un joven director arrogante, Bradley Preston (Dylan O’Brien) y su eficiente pero ninguneada subordinada Linda Liddle (Rachel McAdams).

"Es una película que siento que echamos mucho de menos", afirma O’Brien a EFE en una entrevista.

El joven actor estadounidense -'Twinless' (2025) y 'Teen Wolf' (serie de TV que se emitió entre 2011 y 2017) comparte protagonismo con Rachel McAdams y describe la cinta como "mezcla total de caos y terror desquiciado, pero también muy divertida (...) con tantos elementos simultáneos. Te mantiene en vilo, nunca sabes a dónde irá después."

El film entra dentro del género thriller-gore, con destellos de humor negro y situaciones imposibles, de las que empujan y exploran los límites del propio ser humano, con un trasfondo psicológico. "Sam tiene una visión única en cada historia que cuenta (...) esa salsa especial de Sammy, la salsa Sammy", define por su parte entre risas la actriz McAdams.

"Las partes jugosas, uno siempre vive por y para ellas, es donde puedes experimentar tanto, y cuánto más lejos llegues, mejor", valora la artista.

Interpretar estos personajes "con tantos defectos y ver hasta dónde podíamos llevarlos y aún así mantener al público enganchado" es el verdadero reto, a juicio de McAdams quien recientemente inauguró su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, por su exitosa carrera, nominada en 2016 por 'Spotlight' al Óscar a Mejor Actriz de Reparto, y protagonizar 'The Notebook' en 2004, entre otros papeles.

En su primer fin de semana ha recaudado 20 millones de dólares (17 millones de euros) en Estados Unidos, siendo la más taquillera, por encima de 'Melania', con 7 millones de dólares ( 5'93 millones de euros).

"Me encanta Bradley", afirma sarcástica McAdams, "me encantan ambos dos personajes…"

"¡No te gusta Bradley, ¡no le gusta mi personaje!", bromea por su parte O’Brien.

"Me gusta que (Bradley) vaya de un lado a otro. Piensas que está en un lugar y… ¡no!; después quizá vuelva a parecer… caótico.", describe McAdams, que reconoce conectar más con Linda.

Es en esta ambigüedad donde crecen ambos personajes, esa parte oscura que el ser humano guarda oculta.

"Somos una amalgama de nuestros diferentes traumas, entornos y experiencias de las que hemos tenido que aprender", reflexiona el actor norteamericano.

"Creo -prosigue- que es un experimento de humanidad y perdón cuando ves una película como esta (...) donde estos dos personajes exigen mucha compasión mientras que cometen actos que son bastante imperdonables, o mucha gente los consideraría así."

Durante la trama de la película, se escucha la cita "Los monstruos no nacen; son creados.", atribuida a la autora de la novela 'Frankenstein' (1818), Mary Shelley, y sugiere que los villanos y su comportamiento malvado son consecuencia de la negligencia y el rechazo social, más que algo inherente.

"Son la consecuencia de no tratarnos bien.", afirma McAdams. "Mi maestro budista dice que no puedo arreglar el mundo, pero al menos puedo evitar ser un problema para los demás. No hagas que nadie tenga un mal día si puedes evitarlo, no sabes por lo que han pasado." EFE.