Seúl busca acelerar la aprobación parlamentaria del acuerdo con EEUU tras presión de Trump

"El acuerdo entre los partidos gobernantes y de oposición en nuestra Asamblea Nacional para acelerar un poco las cosas definitivamente será útil" a la hora de rebajar la tensión, afirmó a los medios de comunicación el jefe negociador de comercio surcoreano, Yeo Han-koo.

Yeo, citado por la agencia de noticias Yonhap a su regreso de EE.UU., reconoció que "la principal razón" citada por Washington para amenazar con elevar las tarifas es el retraso a la hora de promulgar la ley que regula el acuerdo comercial.

Los partidos de oposición surcoreanos llegaron a un acuerdo el miércoles con el gobernante Partido Democrático (PD) para formar el comité, y aspiran a redactar el borrador de la legislación en un mes.

La medida llega después de que Trump anunciara la semana pasada que volvería a aumentar, del 15 % al 25 %, los aranceles a productos surcoreanos, incluidos automóviles, madera y farmacéuticos.

El mandatario estadounidense justificó la medida, anunciada en su red social Truth Social, por considerar que Seúl demora la aprobación parlamentaria de la legislación que respalda el acuerdo publicado en noviembre pasado, en una hoja informativa conjunta (JFS).

La JFS, que contiene los acuerdos alcanzados en las dos cumbres de los líderes de Seúl y Washington en 2025, contempla una inversión surcoreana de 350.000 millones de dólares y otros pactos a cambio de que EE.UU. rebaje sus autodenominados aranceles "recíprocos" del 25 % al 15 %.

Paralelamente a la creación del comité, Seúl mantiene la esperanza de que la subida de aranceles con la que amenaza Trump no sea formalizada.

"Lo importante es si el aumento de aranceles será inmediato o se retrasará uno o dos meses, incluso si se publica en el Diario Oficial", dijo hoy Yeo.