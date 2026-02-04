Sheinbaum advierte que es "absolutamente falso" que los carteles gobiernen México

"Es falso. Es absolutamente falso (...) En México gobierna el pueblo, y nadie más", aseguró en su conferencia de prensa diaria.

Asimismo, Sheinbaum insistió en que Estados Unidos también tiene que "hacer su parte" en la lucha contra el narcotráfico, y subrayó su rechazo a una intervención de Washington en el país, tal y como dijo que le planteó su homólogo estadounidense en las diversas conversaciones telefónicas que han mantenido.

"Ha habido muchas veces que el presidente Trump, en las llamadas que hemos tenido, me ha dicho que quieren ayudar más con operaciones conjuntas, con entrada de militares de Estados Unidos a México", apuntó.

"Y le hemos dicho no por una razón - recalcó- México es un país libre, independiente y soberano. Y hasta ahora ha habido respeto".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Trump ha insistido en las últimas semanas en que Washington no dudará en usar su poderío militar para defender su seguridad nacional, la cual considera amenazada por los carteles mexicanos, algo que ha sido rechazado de manera tajante por México.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En las últimas dos semanas, Sheinbaum y Trump han sostenido dos llamadas telefónicas calificadas como "cordiales" y "productivas" por ambas partes, aunque la presión desde la Casa Blanca no ha cesado en materia de seguridad.